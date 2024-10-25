Відставку судді спробували заблокувати громадські активісти, але Рада правосуддя та адвокати з ними не погодилися

Суддя-спікер Дніпровського райсуду Києва Юлія Іваніна звільнилася у відставку, незважаючи на спротив.

Джерело фото: Facebook-сторінка Юлії Іваніної

Вища рада правосуддя 24 жовтня 2024 року з другої спроби задовольнила заяву про відставку судді Дніпровського районного суду міста Києва Юлії Іваніної.

Зазначимо, що Юлія Іваніна є однією з найбільш відомих суддів столичного регіону, яка відома як своєю активною громадською діяльністю, так і тим, що їй неодноразово доводилося протистояти спробам тиску зі сторони фігурантів кримінальних проваджень, громадських активістів та правоохоронних органів.

Наприклад, у січні 2024 року в кабінеті судді співробітники ДБР, навіть без ухвали слідчого судді, у достатньо агресивній манері провели обшук. У ДБР такі дії пояснили спробою запобігти ухваленню суддею нібито незаконного рішення в одному з кримінальних проваджень. На захист Юлії Іваніної та авторитету правосуддя тоді виступили Верховний Суд, Вища рада правосуддя, Рада суддів України та колектив суддів Дніпровського райсуду столиці.

Хоча заяву про звільнення у відставку Юлія Іваніна надіслала до ВРП ще 10 вересня, однак Рада правосуддя приступила до розгляду заяви лише за місяць.

Аж раптом 7 жовтня грантова організація Фундація DeJure, яка є дотичною до формування складу Громадської ради доброчесності, надіслала до ВРП заяву з проханням зупинити розгляд заяви судді про відставку до завершення нею процедури кваліфікаційного оцінювання.

8 жовтня Вища рада правосуддя вирішила відкласти розгляд заяви Юлії Іваніної про відставку через необхідність «з’ясування обставин».

Претензії строком у десять років

Справа в тому, що у січні-лютому 2014 року Юлія Іваніна обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців для двох учасників акцій протесту, які були затримані тодішньою міліцією на столичних вулицях Грушевського та Інститутській. Крім того, за даними ГРД, у січні того ж року Юлія Іваніна позбавила на 6 місяців права на керування автомобілем одного з учасників автопробігу до резиденції В. Януковича у Межигір’ї у грудні 2013 року, а ще одного учасника автопробігу оштрафувала.

У тому ж 2014 році стосовно судді надійшла скарга на її рішення, які стосувалися арешту учасників Майдану.

Через це 20 березня 2017 року Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула Юлію Іваніну до дисциплінарної відповідальності у виді подання про звільнення з посади судді. Однак 25 січня 2018 року Вища рада правосуддя у пленарному складі переглянула рішення дисциплінарної палати та застосувала до Юлії Іваніної стягнення у виді тимчасового, на два місяці, відсторонення від здійснення правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації слідчих суддів та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження нею здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді. Вища рада правосуддя врахувала відсутність у Юлії Іваніної станом на 2014 рік досвіду здійснення правосуддя як слідчого судді, відсутність інших дисциплінарних скарг і стягнень, а також відсутність безпосередніх претензій зі сторони осіб, які були заарештовані рішеннями судді.

Відповідне «дисциплінарне» оцінювання Юлія Іваніна розпочала проходити у 2018 році, однак у червні 2019 року оцінювання судді завершене не було, оскільки проведення співбесіди із суддею було зупинене через звернення тодішнього складу ВККС до ВРП для вирішення питання про відкриття ще однієї дисциплінарної справи, на цей раз через необхідність розібратися у ситуації з коректністю заповнення суддею декларації доброчесності судді за 2016 рік.

Втім, Вища рада правосуддя 25 жовтня 2019 року відмовила у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

Громадськість проти

У жовтні відомі грантові громадські організації, дотичні до формування Громадської ради доброчесності, розв’язали інформаційну кампанію проти Юлії Іваніної, а все та ж Фундація DeJure 14 жовтня закликала ВККС якнайшвидше відновити кваліфікаційне оцінювання судді.

У свою чергу голова ВККС Андрій Пасічник надіслав до ВРП листа, в якому повідомив, що кваліфікаційне оцінювання Юлії Іваніної досі не завершене, співбесіда з суддею не проведена, при цьому наслідком кваліфікаційного оцінювання судді може стати звільнення Юлії Іваніної з посади.

Заклики громадськості, однак, мали зворотній ефект – на захист Юлії Іваніної виступило чимало представників адвокатської спільноти столиці, які публічно фактично звинуватили громадських активістів у цькуванні судді.

Спроба № 2

24 жовтня Вища рада правосуддя вирішила знову розглянути заяву Юлії Іваніної про відставку.

Хоча доповідач, голова Ради правосуддя Григорій Усик одразу ж висловився за звільнення судді у відставку, деякі члени ВРП вважали, що розгляд заяви Юлії Іваніної про відставку необхідно зупинити до завершення нею процедури оцінювання.

У відповідь голова Ради правосуддя зазначив, що лист Андрія Пасічника до ВРП не містить якоїсь конкретики щодо строків завершення оцінювання Юлії Іваніної, тобто взагалі невідомо, коли ВККС зможе провести з нею співбесіду та визначити результати оцінювання в цілому. Також Григорій Усик повідомив, що у Ради правосуддя претензії до Юлії Іваніної відсутні, адже усі скарги щодо судді вже були розглянуті попередніми складами ВРП.

Проте член ВРП по квоті прокуратури Олег Кандзюба все ж вніс пропозицію зупинити розгляд заяви судді до завершення кваліфікаційного оцінювання.

Однак, вказану пропозицію підтримали лише 3 члена ВРП (заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов, Олег Кандзюба та Микола Мороз). Відповідно, проти пропозиції Олега Кандзюби проголосували 9 членів Ради правосуддя.

Фінальне голосування за звільнення Юлії Іваніної у відставку підтримали вже 10 членів ВРП, а «проти» проголосували лише два (Дмитро Лук’янов та Олег Кандзюба). Член ВРП Роман Маселко участі у голосуванні не брав, оскільки взяв самовідвід.

Таким чином, 24 жовтня 2024 року відставка Юлії Іваніної, після більше ніж 20 років роботи в прокуратурі та на посаді судді, стала реальністю.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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