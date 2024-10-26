Підпалили поштове відділення та релейні шафи на залізниці — на Київщині затримали зловмисників

Двоє зловмисників виконували завдання спецслужб рф.

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На Київщині поліцейські спільно з співробітниками СБУ затримали двох паліїв, які виконували завдання спецслужб рф.

Як повідомила поліція Київської області, у вересні поточного року 25-річний зловмисник через Telegram погодився на пропозицію представника рф здійснювати підпали та отримав детальну інструкцію щодо вчинення злочину.

Встановлено, що на перегоні станції Фастів зловмисники підпалили чотири релейні шафи.

«25-річний зловмисник залучив до злочину свого 29-річного товариша. Спільник облив заздалегідь підготовленим розчином релейні шафи та підпалив їх. Для виконання ворожих завдань фігуранти фіксували загоряння об'єктів на мобільний телефон для подальшого звітування перед рф», - заявили у поліції.

Пізніше зловмисник за обіцяну винагороду через вікно облив легкозаймистою речовиною поштове відділення, підпалив його та зафільмував злочин.

Наразі зловмисники вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру у вчиненні диверсії. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність зазначених осіб до інших підпалів на території Київської області.

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