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Подожгли почтовое отделение и релейные шкафы на железной дороге — в Киевской области задержали злоумышленников

10:17, 26 октября 2024
Двое злоумышленников выполняли задачи спецслужб рф.
Подожгли почтовое отделение и релейные шкафы на железной дороге — в Киевской области задержали злоумышленников
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В Киевской области полицейские совместно с сотрудниками СБУ задержали двух поджигателей, выполнявших задачи спецслужб рф.

Как сообщила полиция Киевской области, в сентябре текущего года 25-летний злоумышленник через Telegram согласился на предложение представителя рф совершать поджоги и получил подробную инструкцию по совершению преступления.

Установлено, что на перегоне станции Фастов злоумышленники подожгли четыре релейных шкафа.

«25-летний злоумышленник привлек к преступлению своего 29-летнего товарища. Сообщник облил заранее подготовленным раствором релейные шкафы и поджег их. Для выполнения вражеских задач фигуранты фиксировали возгорание объектов на мобильный телефон для последующей отчетности перед рф», - заявили в полиции.

Позже злоумышленник за обещанное вознаграждение через окно облил легковоспламеняющимся веществом почтовое отделение, поджег его и снял преступление.

В настоящее время злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Им сообщили о подозрении в совершении диверсии. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Правоохранители устанавливают причастность указанных лиц к другим поджогам на территории Киевской области.

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СБУ Национальная полиция

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