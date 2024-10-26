Подожгли почтовое отделение и релейные шкафы на железной дороге — в Киевской области задержали злоумышленников

Двое злоумышленников выполняли задачи спецслужб рф.

В Киевской области полицейские совместно с сотрудниками СБУ задержали двух поджигателей, выполнявших задачи спецслужб рф.

Как сообщила полиция Киевской области, в сентябре текущего года 25-летний злоумышленник через Telegram согласился на предложение представителя рф совершать поджоги и получил подробную инструкцию по совершению преступления.

Установлено, что на перегоне станции Фастов злоумышленники подожгли четыре релейных шкафа.

«25-летний злоумышленник привлек к преступлению своего 29-летнего товарища. Сообщник облил заранее подготовленным раствором релейные шкафы и поджег их. Для выполнения вражеских задач фигуранты фиксировали возгорание объектов на мобильный телефон для последующей отчетности перед рф», - заявили в полиции.

Позже злоумышленник за обещанное вознаграждение через окно облил легковоспламеняющимся веществом почтовое отделение, поджег его и снял преступление.

В настоящее время злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Им сообщили о подозрении в совершении диверсии. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Правоохранители устанавливают причастность указанных лиц к другим поджогам на территории Киевской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.