В Киевской городской прокуратуре 13 прокуроров имеют третью группу инвалидности, 7 – вторую

Штатная численность прокуроров Киевской городской прокуратуры – это аппарат и 10 окружных прокуратур – 696 работников.

В органах Киевской городской прокуратуры 13 прокуроров имеют третью группу инвалидности, 7 прокуроров – вторую.

Такое заявление было сделано в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Там отметили, что ни и.о. руководителя прокуратуры, ни заместители руководителя не имеют ни группы инвалидности, ни пенсий по выслуге лет, ни каких-либо других льгот. Также не имеют групп инвалидности начальники управлений и их заместители. Среди начальников отделов есть один работник, имеющий инвалидность третьей группы, связанную с протезированием органа.

Как сообщается, штатная численность прокуроров Киевской городской прокуратуры – это аппарат и 10 окружных прокуратур – 696 работников.

В настоящее время документы о наличии статуса лица с инвалидностью предоставили 20 прокуроров, что составляет 2,87% от общего количества прокуроров, указывают в КГП.

«Из них 13 прокуроров имеют инвалидность третьей группы, 7 прокуроров – инвалидность второй группы.

В 2024 году инвалидность оформил 1 человек, в 2023 году – так же один работник, в 2022 году – два человека. Остальные прокуроры оформили инвалидность до 2022 года», - говорится в сообщении.

Всего из 20 человек с инвалидностью 5 являются инвалидами детства (один мужчина и четыре женщины), отмечают в КГП.

«Конечно, мы не можем обнародовать диагнозы работников, однако отметим, что среди прокуроров, имеющих инвалидность, основаниями для ее оформления стали преимущественно онкологические заболевания, в частности удаление щитовидной железы, а также диабет.

Собранную информацию с подтверждающими документами мы передали в Офис Генерального прокурора в рамках служебного расследования, назначенного Генеральным прокурором», - заявили в Киевской городской прокуратуре.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», скандал с пенсиями по инвалидности для прокуроров может стать катализатором для пенсионной реформы, которую Правительство намерено принять до конца 2024 года.

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