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В Київській міській прокуратурі 13 прокурорів мають третю групу інвалідності, 7 – другу

14:48, 25 жовтня 2024
Штатна чисельність прокурорів Київської міської прокуратури – це апарат та 10 окружних прокуратур – 696 працівників.
В Київській міській прокуратурі 13 прокурорів мають третю групу інвалідності, 7 – другу
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В органах Київської міської прокуратури 13 прокурорів мають третю групу інвалідності, 7 прокурорів – другу.

Таку заяву зробили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Там зазначили, що ані в.о. керівника прокуратури, ані заступники керівника не мають ані групи інвалідності, ані пенсій за вислугою років, ані будь-яких інших пільг. Також не мають груп інвалідності начальники управлінь та їхні заступники. Серед начальників відділів є один працівник, який має інвалідність третьої групи, пов’язану з протезуванням органу. 

Як повідомляється, штатна чисельність прокурорів Київської міської прокуратури – це апарат та 10 окружних прокуратур – 696 працівників.

На цей час документи про наявність статусу особи з інвалідністю надали 20 прокурорів, що становить 2,87% від загальної кількості прокурорів, вказують у КМП.

«З них 13 прокурорів мають інвалідність третьої групи, 7 прокурорів – інвалідність другої групи.

У 2024 році інвалідність оформила 1 людина, у 2023 році – так само один працівник, у 2022 році – двоє людей. Решта прокурорів оформили інвалідність до 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Загалом з 20 осіб з інвалідністю 5 є інвалідами дитинства (один чоловік та четверо жінок), зазначають у КМП.

«Звісно ми не можемо оприлюднювати діагнози працівників, однак зазначимо, що серед прокурорів, які мають інвалідність, підставами для її оформлення стали переважно онкологічні захворювання, зокрема видалення щитовидної залози, а також діабет.

Зібрану інформацію з підтверджуючими документами ми передали до Офісу Генерального прокурора у межах службового розслідування, яке призначено Генеральним прокурором», - заявили у Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», скандал з пенсіями по інвалідності для прокурорів може стати каталізатором для пенсійної реформи, яку Уряд збирається ухвалити до кінця 2024 року.

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прокуратура

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