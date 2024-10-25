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В Електронному суді та ЄДРСР можуть бути затримки з оновлення інформації — відома причина

15:06, 25 жовтня 2024
ДП ІСС проводить технічні роботи для пришвидшення доступу до інформаційних систем та захисту даних.
В Електронному суді та ЄДРСР можуть бути затримки з оновлення інформації — відома причина
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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що з 25 до 30 жовтня проводяться технічні роботи на центральній базі даних адміністративних судів України.

Зазначається, що резервування і архівування центральної бази даних необхідні для зменшення розміру і пришвидшення роботи інформаційних ресурсів. Крім того, цей процес є важливим елементом безпеки та надійності даних, оскільки гарантує їх збереження у разі непередбачуваних обставин.

«Просимо користувачів поставитися із розумінням, адже ці роботи можуть викликати у наступні чотири дні затримки з оновлення інформації від судів до вебпорталу «Судова влада України», підсистеми  «Електронний суд», Єдиного державного реєстру судових рішень, а також інших інформаційних ресурсів», - повідомили у ДП «ІСС».

Раніше ми писали, що ВРП з ДСА вирішили ліквідувати з 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua.

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