Литва та Україна запровадять автоматизований обмін митною інформацією

Україна та Литва підписали меморандум про обмін митною інформацією.

Джерело фото: lrmuitine.lt

Керівники митних органів України та Литви підписали в Києві меморандум про взаєморозуміння, який має на меті підготовку до автоматизованого обміну митною інформацією. Про це повідомила литовська митниця.

Генеральний директор литовської митниці Даріус Жвіронас зазначив, що цей меморандум є безпрецедентним кроком, адже країни без спільного кордону домовилися про обмін важливою інформацією.

Крім цього, під час зустрічі обговорювали можливість розширення угоди, підписаної у Вільнюсі в травні, яка передбачає єдині заходи контролю в рамках реалізації санкцій проти росії та Білорусі. У цій угоді, окрім Литви, вже беруть участь Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія та Хорватія.

Голова Державної митної служби України Сергій Звягінцев заявив, що українська митниця активно викриває схеми, які використовують компанії для обходу санкцій, зокрема, шляхом приховування справжнього походження товарів через треті країни.

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