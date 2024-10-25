Оточення українських військ в Курській області – це відверта дезінформація, – Олександр Сирський

ЗСУ продовжують активні бойові дії в Курському напрямку, заявив Олександр Сирський.

Джерело фото: detector.media

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спростував інформацію, озвучену президентом росії на саміті БРІКС, про нібито оточення українських військ у Курській області.

«Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію», – зазначив Головнокомандувач.

Сирський підкреслив, що українські військові продовжують активні бойові дії на Курському напрямку, знищуючи бойовий потенціал противника вже третій місяць поспіль. Попри високий тиск з боку окупантів, російські війська зазнають значних втрат в особовому складі та техніці.

За даними Головнокомандувача, з 8 серпня до сьогодні російські війська втратили 17,819 осіб, серед яких 6,662 загиблих, 10,446 поранених та 711 полонених. Окрім цього, противник втратив:

45 танків;

256 бойових броньованих машин;

565 одиниць автомобільної техніки;

99 артилерійських систем;

5 реактивних систем залпового вогню.

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