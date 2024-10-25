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Оточення українських військ в Курській області – це відверта дезінформація, – Олександр Сирський

14:35, 25 жовтня 2024
ЗСУ продовжують активні бойові дії в Курському напрямку, заявив Олександр Сирський.
Оточення українських військ в Курській області – це відверта дезінформація, – Олександр Сирський
Джерело фото: detector.media
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спростував інформацію, озвучену президентом росії на саміті БРІКС, про нібито оточення українських військ у Курській області.

«Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію», – зазначив Головнокомандувач.

Сирський підкреслив, що українські військові продовжують активні бойові дії на Курському напрямку, знищуючи бойовий потенціал противника вже третій місяць поспіль. Попри високий тиск з боку окупантів, російські війська зазнають значних втрат в особовому складі та техніці.

За даними Головнокомандувача, з 8 серпня до сьогодні російські війська втратили 17,819 осіб, серед яких 6,662 загиблих, 10,446 поранених та 711 полонених. Окрім цього, противник втратив:

  • 45 танків;
  • 256 бойових броньованих машин;
  • 565 одиниць автомобільної техніки;
  • 99 артилерійських систем;
  • 5 реактивних систем залпового вогню.

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ЗСУ військові війна Олександр Сирський

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