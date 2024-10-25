Окружение украинских войск в Курской области – это откровенная дезинформация, – Александр Сырский

ВСУ продолжают активные боевые действия в Курском направлении, заявил Александр Сырский.

Источник фото: detector.media

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский опроверг информацию, озвученную президентом россии на саммите БРИКС, о якобы окружении украинских войск в Курской области.

«Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию», – отметил Главнокомандующий.

Сирский подчеркнул, что украинские военные продолжают активные боевые действия на Курском направлении, уничтожая боевой потенциал противника уже третий месяц подряд. Несмотря на высокое давление со стороны оккупантов, российские войска несут значительные потери в личном составе и технике.

По данным Главнокомандующего, с 8 августа до сегодняшнего дня российские войска потеряли 17,819 человек, среди которых 6,662 погибших, 10,446 раненых и 711 пленных. Кроме этого, противник потерял:

45 танков;

256 боевых бронированных машин;

565 единиц автомобильной техники;

99 артиллерийских систем;

5 реактивных систем залпового огня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.