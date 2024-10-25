Практика судов
  1. В Украине

Окружение украинских войск в Курской области – это откровенная дезинформация, – Александр Сырский

14:35, 25 октября 2024
ВСУ продолжают активные боевые действия в Курском направлении, заявил Александр Сырский.
Окружение украинских войск в Курской области – это откровенная дезинформация, – Александр Сырский
Источник фото: detector.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский опроверг информацию, озвученную президентом россии на саммите БРИКС, о якобы окружении украинских войск в Курской области.

«Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию», – отметил Главнокомандующий.

Сирский подчеркнул, что украинские военные продолжают активные боевые действия на Курском направлении, уничтожая боевой потенциал противника уже третий месяц подряд. Несмотря на высокое давление со стороны оккупантов, российские войска несут значительные потери в личном составе и технике.

По данным Главнокомандующего, с 8 августа до сегодняшнего дня российские войска потеряли 17,819 человек, среди которых 6,662 погибших, 10,446 раненых и 711 пленных. Кроме этого, противник потерял:

  • 45 танков;
  • 256 боевых бронированных машин;
  • 565 единиц автомобильной техники;
  • 99 артиллерийских систем;
  • 5 реактивных систем залпового огня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные война Александр Сырский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП с ГСА решили ликвидировать с 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua

Почтовый сервис mail.gov.ua с 1 апреля 2025 года прекращает работу.

Новый состав Счетной палаты выберут с решающим голосом международных экспертов – Роксолана Пидласа

Принятие реформы Счетной палаты – условие на получение финансирования США, а именно $1 млрд долларов только за второе чтение и $1,5 млрд в целом.

Денис Шмыгаль заявил, что решения МСЭК будут пересмотрены на протяжении трех месяцев

Будет создана группа, которая пересмотрит решение МСЭК.

На фоне подготовки правительством пенсионной реформы Счетная палата заявила, что судебные решения по пенсионным делам «нагружают бюджет»

В Счетной палате заявили, что выплаты по решениям судов пенсионерам, которые были военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности, привели к дополнительной нагрузке Пенсионного фонда в 66,5 млрд грн.

На руководящие должности в полиции будут назначать по конкурсу с проверкой добродетели – Кабмин одобрил законопроект

Законопроект Кабмина предусматривает, что назначать руководителей в полиции будут во время конкурса с проверкой на добродетель.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ