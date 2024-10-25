ВСП с ГСА решили ликвидировать с 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua

Почтовый сервис mail.gov.ua с 1 апреля 2025 года прекращает работу.

С 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua, предоставляющий возможность передачи и получения электронных сообщений между пользователями компьютерной сети, прекратит свое функционирование. Об этом сообщило госпредприятие ГСА «Информационные судебные системы».

«С 1 марта 2025 года получение электронных сообщений в ящике почтового сервиса mail.gov.ua будет невозможным.

Это решение принято по согласованию Высшего совета правосудия, Государственной судебной администрации Украины и Министерства цифровой трансформации Украины по нормированию деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и оптимизации расходов» - указали в ГП «ИСС».

В этой связи рекомендуют всем пользователям заранее принять меры:

Для сохранения своей электронной корреспонденции перенести ее в другие почтовые системы.

Изменить свои контактные адреса на всех платформах, в том числе и в кабинете Электронного суда, если адрес электронной почты mail.gov.ua использовался для регистрации, получения уведомлений или других целей.

Позаботиться о переносе контактов в другие почтовые системы или загрузить на свой компьютер.

После прекращения работы почтового сервиса mail.gov.ua адреса электронной почты в домене mail.gov.ua станут недоступными.

Также там заявили, что прекращение функционирования почтового сервиса mail.gov.ua никоим образом не влияет на работу пользователей в кабинете электронного суда, поскольку вход в электронный кабинет осуществляется с помощью электронной цифровой подписи пользователя.

Автор: Наталя Мамченко

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