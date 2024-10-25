ВСП с ГСА решили ликвидировать с 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua

С 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua, предоставляющий возможность передачи и получения электронных сообщений между пользователями компьютерной сети, прекратит свое функционирование. Об этом сообщило госпредприятие ГСА «Информационные судебные системы».
«С 1 марта 2025 года получение электронных сообщений в ящике почтового сервиса mail.gov.ua будет невозможным.
Это решение принято по согласованию Высшего совета правосудия, Государственной судебной администрации Украины и Министерства цифровой трансформации Украины по нормированию деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и оптимизации расходов» - указали в ГП «ИСС».
В этой связи рекомендуют всем пользователям заранее принять меры:
Для сохранения своей электронной корреспонденции перенести ее в другие почтовые системы.
Также там заявили, что прекращение функционирования почтового сервиса mail.gov.ua никоим образом не влияет на работу пользователей в кабинете электронного суда, поскольку вход в электронный кабинет осуществляется с помощью электронной цифровой подписи пользователя.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.