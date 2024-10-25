Руководство налоговой проверили на наличие инвалидности, 16 человек приняли решение уволиться, — Гетманцев

Даниил Гетманцев рассказал, что среди 17 мужчин только один получил инвалидность в результате ранения на фронте.

Руководство Государственной налоговой службы проверили наличие оформленной инвалидности. Оказалось, что из 17 мужчин только один получил инвалидность из-за ранений на фронте. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, ГНС за два дня проверила материалы относительно руководства, в том числе регионального, на наличие инвалидности. В общей сложности таких мужчин оказалось 17, из них только один получил инвалидность из-за ранений на фронте.

"15 человек приняли волевое и честное решение оставить службу. Однако один деятель решил этого не делать в надежде на связи с "кем-то во власти". Речь идет о Чернигове", - написал Гетманцев в Телеграм.

Позже Гетманцев сообщил, что решение об увольнении приняли 16 человек. Он добавил, что рассчитывает на аналогичные проверки в Бюро экономической безопасности, НКЦБФР, Таможенной службе, Госфинмониторинге и Комиссии по регулированию азартных игр.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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