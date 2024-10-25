Практика судов
  1. В Украине

Руководство налоговой проверили на наличие инвалидности, 16 человек приняли решение уволиться, — Гетманцев

14:11, 25 октября 2024
Даниил Гетманцев рассказал, что среди 17 мужчин только один получил инвалидность в результате ранения на фронте.
Руководство налоговой проверили на наличие инвалидности, 16 человек приняли решение уволиться, — Гетманцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководство Государственной налоговой службы проверили наличие оформленной инвалидности. Оказалось, что из 17 мужчин только один получил инвалидность из-за ранений на фронте. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, ГНС за два дня проверила материалы относительно руководства, в том числе регионального, на наличие инвалидности. В общей сложности таких мужчин оказалось 17, из них только один получил инвалидность из-за ранений на фронте.

"15 человек приняли волевое и честное решение оставить службу. Однако один деятель решил этого не делать в надежде на связи с "кем-то во власти". Речь идет о Чернигове", - написал Гетманцев в Телеграм.

Позже Гетманцев сообщил, что решение об увольнении приняли 16 человек. Он добавил, что рассчитывает на аналогичные проверки в Бюро экономической безопасности, НКЦБФР, Таможенной службе, Госфинмониторинге и Комиссии по регулированию азартных игр.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

 ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП с ГСА решили ликвидировать с 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua

Почтовый сервис mail.gov.ua с 1 апреля 2025 года прекращает работу.

Новый состав Счетной палаты выберут с решающим голосом международных экспертов – Роксолана Пидласа

Принятие реформы Счетной палаты – условие на получение финансирования США, а именно $1 млрд долларов только за второе чтение и $1,5 млрд в целом.

Денис Шмыгаль заявил, что решения МСЭК будут пересмотрены на протяжении трех месяцев

Будет создана группа, которая пересмотрит решение МСЭК.

На фоне подготовки правительством пенсионной реформы Счетная палата заявила, что судебные решения по пенсионным делам «нагружают бюджет»

В Счетной палате заявили, что выплаты по решениям судов пенсионерам, которые были военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности, привели к дополнительной нагрузке Пенсионного фонда в 66,5 млрд грн.

На руководящие должности в полиции будут назначать по конкурсу с проверкой добродетели – Кабмин одобрил законопроект

Законопроект Кабмина предусматривает, что назначать руководителей в полиции будут во время конкурса с проверкой на добродетель.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ