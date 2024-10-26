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На Закарпатье разоблачили дельца, который пытался незаконно переправить мужчину за границу

13:53, 26 октября 2024
Житель Закарпатья планировал переправить в Венгрию одного мужчину и получить от него 7 тысяч долларов.
На Закарпатье разоблачили дельца, который пытался незаконно переправить мужчину за границу
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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На Закарпатье разоблачили злоумышленника, наладившего «бизнес» по переправке через границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что житель Закарпатья планировал переправить в Венгрию одного мужчину и получить от него 7 тысяч долларов США. Фигурант уголовного производства был задержан и ему было объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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Государственная пограничная служба

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