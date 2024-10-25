На Черниговщине усилят мобилизацию для ротации бойцов на фронте

Мобилизация в Черниговской области выходит на новый уровень.

Источник фото: Генштаб ВСУ

Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил об усилении мобилизационных процессов в регионе, передает «Суспільне Чернігів». По словам председателя Черниговской ОВА, текущий уровень мобилизации не является достаточным, и уже принимаются дополнительные меры для его увеличения.

«И мы принимаем меры по ее увеличению», - отметил он.

Чаус отметил, что эти меры будут продолжаться до победы Украины. Основная цель усиления мобилизации - предоставить отдых подразделениям, которые длительное время участвуют в активных боевых действиях, а также продемонстрировать врагу готовность Украины к защите.

На расширенном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при участии президента Украины Владимира Зеленского, Чаус подчеркнул тяжелую ситуацию в Черниговской области, которая постоянно страдает от обстрелов, ракетных атак и дронов-камикадзе.

«Черниговщина особенно страдает, потому что, вы знаете, сколько обстрелов происходит в области. Мы знаем, сколько шахедов и ракет летают над нашей землей. И сколько прилетают, в том числе. Поэтому сегодня очень важно сделать все, чтобы план победы (президента Владимира Зеленского, - Ред.) как можно скорее был реализован», - добавил он.

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