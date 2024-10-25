На Чернігівщині посилять мобілізацію для ротації бійців на фронті

Мобілізація в Чернігівській області виходить на новий рівень.

Джерело фото: Генштаб ЗСУ

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про посилення мобілізаційних процесів у регіоні, передає «Суспільне Чернігів». За словами голови Чернігівської ОВА, поточний рівень мобілізації не є достатнім, і вже вживаються додаткові заходи для його збільшення.

«І ми вживаємо заходів щодо її збільшення», - зазначив він.

Чаус зазначив, що ці заходи триватимуть до перемоги України. Основна мета посилення мобілізації — надати відпочинок підрозділам, які тривалий час беруть участь в активних бойових діях, а також продемонструвати ворогу готовність України до захисту.

На розширеному засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад за участі президента України Володимира Зеленського, Чаус підкреслив важку ситуацію в Чернігівській області, яка постійно потерпає від обстрілів, ракетних атак і дронів-камікадзе.

«Чернігівщина особливо потерпає, тому що, ви знаєте, скільки обстрілів відбувається в області. Ми знаємо, скільки шахедів і ракет літають над нашою землею. І скільки прилітають, в тому числі. Тому сьогодні дуже важливо зробити все, щоб план перемоги (президента Володимира Зеленського, - Ред.) якомога швидше був реалізований», — додав він.

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