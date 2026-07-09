Пенсія у 2026 році: чи призначать виплати, якщо є лише 18 років страхового стажу

У 2026 році українцям із 18 роками страхового стажу пенсію за віком призначать лише після досягнення 65 років.

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Українці, які мають 18 років страхового стажу, можуть розраховувати на призначення пенсії за віком лише після досягнення 65 років. Водночас для виходу на заслужений відпочинок у 60 або 63 роки такого стажу недостатньо.

У 2026 році пенсійне законодавство передбачає різні вимоги до страхового стажу залежно від віку виходу на пенсію. Для призначення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки — від 23 до 33 років, а у 65 років — від 15 до 23 років.

Якщо ж людина має менше 15 років страхового стажу, пенсія за віком їй не призначається. У такій ситуації закон дозволяє добровільно сплатити страхові внески та докупити відсутній стаж, уклавши відповідний договір.

Якщо навіть після 65 років мінімальний страховий стаж у 15 років так і не буде накопичений, громадянин може претендувати не на пенсію, а на державну соціальну допомогу.

Розмір пенсії залежить не лише від страхового стажу, а й від заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Для особи, яка має 18 років страхового стажу, коефіцієнт страхового стажу становить 0,18, адже кожен рік стажу оцінюється в 1%. Водночас фактичний розмір пенсії визначається Пенсійним фондом індивідуально за формулою.

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