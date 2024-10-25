Практика судів
  1. В Україні

Покарання військових злочинців — Ірина Мудра заявила, що Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу

13:54, 25 жовтня 2024
На полях Генасамблеї ООН обговорили відшкодування збитків від війни та покарання злочинців.
Покарання військових злочинців — Ірина Мудра заявила, що Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Нью-Йорку на полях тижня міжнародного права ООН відбувся захід «Відшкодування збитків від війни: комісія з розгляду заяв для України», який організували Нідерланди та Реєстр збитків. Українську делегацію на ньому представила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Про це повідоми офіційний сайт Глави держави.

Вона зазначила, що Україна потребує підтримки та зусиль міжнародної спільноти для відновлення справедливості.

Заступниця очільника Офісу Глави держави розповіла, що вже створений перший елемент компенсаційного механізму – Реєстр збитків. Триває робота над запуском Компенсаційної комісії, яка розглядатиме заявки до Реєстру збитків та присуджуватиме виплати. Цей інструмент буде готовий у наступному році.

«Ми бачимо, що ентузіазм партнерів у створенні Комісії не менший, ніж під час роботи над Реєстром, але все одно треба зустрічатися, нагадувати. Нам вдалося подолати всі політичні перешкоди й досягти тієї самої довгоочікуваної політичної волі. Отже, маємо зелене світло для Комісії», – сказала Ірина Мудра.

Ще одна ключова тема обговорення – притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України.

«Попри те, що злочин існує в міжнародному праві, Міжнародний кримінальний суд зараз позбавлений реальної можливості його розглядати. Тому Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу. Він не тільки для України, а й для всього світу на майбутнє – як застереження та дієвий інструмент покарання. Отже, маємо відпрацювати його так, щоб жодна прогалина не дала змоги уникнути відповідальності», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Окремо Ірина Мудра наголосила, що покарання злочинців і відшкодування збитків – серед основних елементів сьомого пункту Формули миру Президента України.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, з 25 липня всі власники пошкодженої або знищеної житлової нерухомості можуть подавати заяви до Реєстру збитків для України (RD4U) для відшкодування шкоди, завданої їх квартирам і будинкам внаслідок агресії рф проти України.

Додамо, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра в ексклюзивному інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповіла про підготовлену Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на період до 2029 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна ООН Ірина Мудра

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Єврокомісії вирішили прив’язати розподіл коштів між країнами ЄС до політичних та економічних реформ – план Урсули фон дер Ляєн натрапив на критику

Зміна чинних правил полягає в тому, що країни отримають гроші лише за умови проведення реформ, які підтримує Брюссель.

Відставку судді спробували заблокувати громадські активісти, але Рада правосуддя та адвокати з ними не погодилися

Суддя-спікер Дніпровського райсуду Києва Юлія Іваніна звільнилася у відставку, незважаючи на спротив.

ВРП з ДСА вирішили ліквідувати з 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua

Поштовий сервіс mail.gov.ua з 1 квітня 2025 року припиняє роботу.

Новий склад Рахункової палати виберуть з вирішальним голосом міжнародних експертів – Роксолана Підласа

Прийняття реформи Рахункової палати – умова на отримання фінансування США, а саме $1 млрд доларів тільки за друге читання, і $1,5 млрд загалом.

Денис Шмигаль заявив, що рішення МСЕК переглянуть протягом трьох місяців

Буде створено групу, яка перегляне рішення МСЕК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ