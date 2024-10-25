Покарання військових злочинців — Ірина Мудра заявила, що Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу

На полях Генасамблеї ООН обговорили відшкодування збитків від війни та покарання злочинців.

Фото: president.gov.ua

У Нью-Йорку на полях тижня міжнародного права ООН відбувся захід «Відшкодування збитків від війни: комісія з розгляду заяв для України», який організували Нідерланди та Реєстр збитків. Українську делегацію на ньому представила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Про це повідоми офіційний сайт Глави держави.

Вона зазначила, що Україна потребує підтримки та зусиль міжнародної спільноти для відновлення справедливості.

Заступниця очільника Офісу Глави держави розповіла, що вже створений перший елемент компенсаційного механізму – Реєстр збитків. Триває робота над запуском Компенсаційної комісії, яка розглядатиме заявки до Реєстру збитків та присуджуватиме виплати. Цей інструмент буде готовий у наступному році.

«Ми бачимо, що ентузіазм партнерів у створенні Комісії не менший, ніж під час роботи над Реєстром, але все одно треба зустрічатися, нагадувати. Нам вдалося подолати всі політичні перешкоди й досягти тієї самої довгоочікуваної політичної волі. Отже, маємо зелене світло для Комісії», – сказала Ірина Мудра.

Ще одна ключова тема обговорення – притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України.

«Попри те, що злочин існує в міжнародному праві, Міжнародний кримінальний суд зараз позбавлений реальної можливості його розглядати. Тому Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу. Він не тільки для України, а й для всього світу на майбутнє – як застереження та дієвий інструмент покарання. Отже, маємо відпрацювати його так, щоб жодна прогалина не дала змоги уникнути відповідальності», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Окремо Ірина Мудра наголосила, що покарання злочинців і відшкодування збитків – серед основних елементів сьомого пункту Формули миру Президента України.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, з 25 липня всі власники пошкодженої або знищеної житлової нерухомості можуть подавати заяви до Реєстру збитків для України (RD4U) для відшкодування шкоди, завданої їх квартирам і будинкам внаслідок агресії рф проти України.

Додамо, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра в ексклюзивному інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповіла про підготовлену Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на період до 2029 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.