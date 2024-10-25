Наказание военных преступников — Ирина Мудрая заявила, что Украина настаивает на создании специального трибунала

На полях Генассамблеи ООН обсудили возмещение ущерба от войны и наказание преступников.

Фото: president.gov.ua

В Нью-Йорке на полях недели международного права ООН состоялось мероприятие «Возмещение ущерба от войны: комиссия по рассмотрению заявлений для Украины», которое организовали Нидерланды и Реестр убытков. Украинскую делегацию на нем представила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. Об этом сообщает официальный сайт Главы государства.

Она отметила, что Украина нуждается в поддержке и усилиях международного сообщества для восстановления справедливости.

Замглавы Офиса Главы государства рассказала, что уже создан первый элемент компенсационного механизма – Реестр убытков. Продолжается работа над запуском Компенсационной комиссии, которая будет рассматривать заявки в Реестр убытков и присуждать выплаты. Этот инструмент будет готов в следующем году.

«Мы видим, что энтузиазм партнеров в создании Комиссии не меньше, чем во время работы над Реестром, но все равно нужно встречаться, напоминать. Нам удалось преодолеть все политические препятствия и достичь той же долгожданной политической воли. Итак, есть зеленый свет для Комиссии», – сказала Ирина Мудрая.

Еще одна ключевая тема обсуждения – привлечение к ответственности за преступление агрессии против Украины.

«Несмотря на то, что преступление существует в международном праве, Международный уголовный суд сейчас лишен реальной возможности его рассматривать. Поэтому Украина настаивает на создании специального трибунала. Он не только для Украины, но и для всего мира на будущее как оговорку и действенный инструмент наказания. Следовательно, должны отработать его так, чтобы ни один пробел не позволил избежать ответственности», – отметила заместитель руководителя Офиса Президента.

Отдельно Ирина Мудрая подчеркнула, что наказание преступников и возмещение ущерба – среди основных элементов седьмого пункта Формулы мира Президента Украины.

Фото: president.gov.ua

Напомним, с 25 июля все владельцы поврежденной или уничтоженной жилой недвижимости могут подавать заявления в Реестр убытков для Украины (RD4U) для возмещения ущерба, причиненного их квартирам и домам в результате агрессии рф против Украины.

Добавим, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» рассказала о подготовленной Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на период до 2029 года.

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