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Даже если имущество не зарегистрировано в реестрах – с 25 июля изменились правила подачи заявлений о разрушениях в Реестр убытков

12:16, 26 июля 2024
Теперь в Реестр убытков могут подать заявления все пострадавшие, независимо от того, где находится жилье, и даже те, у кого отсутствуют документы на право собственности на жилье в Госреестре.
Даже если имущество не зарегистрировано в реестрах – с 25 июля изменились правила подачи заявлений о разрушениях в Реестр убытков
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С 25 июля все владельцы поврежденной или уничтоженной жилой недвижимости могут подавать заявления в Реестр убытков для Украины (RD4U) для возмещения ущерба, причиненного их квартирам и домам в результате агрессии рф против Украины.

Это важное обновление позволяет примерно 300 000 - 500 000 владельцам поврежденных и уничтоженных домов подать заявления в RD4U. К ним также относятся те, чье имущество находится на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, те, кто не участвовал в программе «єВідновлення», введенной украинским правительством, и те, кто не смог зарегистрировать свое имущество в соответствующих реестрах в Украине.

Ранее, когда 2 апреля 2024 года RD4U открыл прием заявлений, участие в украинской программе «єВідновлення» было обязательным условием для подачи заявления. С тех пор техническая система RD4U претерпела значительные технические усовершенствования и прошла тщательное бета-тестирование, и теперь любой, чье жилье было повреждено или уничтожено 24 февраля 2022 года или после этой даты, может подать заявление на возмещение нанесенного ущерба.

После обновления заявления в Реестр можно подавать через веб-портал «Дія», доступный с любого устройства, подключенного к Интернету, в том числе с мобильных телефонов. С помощью мобильного приложения «Дія» можно отслеживать статус уже поданных заявлений и получать уведомления с новостями о работе RD4U и об обновленных услугах Реестра.

В скором времени Реестр будет открыт для подачи заявлений по другим категориям, в частности, связанным со смертью и исчезновением без вести ближайших родственников, вынужденным внутренним перемещением, разрушением инфраструктуры Украины, а также рядом других категорий, связанных с повреждением или уничтожением имущества.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра объяснила, как изменились правила подачи заявлений о разрушении в Реестр убытков.

«Реестр убытков объявил о новых упрощенных правилах подачи заявлений на уже открытую Категорию А 3.1.

Ранее в эту Категорию могли подать заявления на возмещение только те граждане, кто уже воспользовался восстановлением и имел акт обследования разрушений от местных властей. С сегодняшнего дня такие ограничения сняты.

Отныне на категорию А 3.1 (физические лица, потерявшие недвижимость вследствие вооруженной агрессии рф) могут подаваться все пострадавшие, независимо от того, где находится жилье (на временно оккупированной территории, в зоне активных боевых действий); даже если у пострадавших отсутствуют документы права на жилье в Госреестре (предлагается зарегистрировать право собственности уже постфактум).

Реестр принял правила о привлечении представителей: каждый заявитель, физическое или юридическое лицо смогут назначать представителя для подачи заявления. По этим правилам родители и опекуны могут подавать заявления от имени своих несовершеннолетних детей или подопечных.

Реестр утвердил правила подачи заявлений для еще 12 категорий. Это Категории о гибели или пропаже без вести родственников и о вынужденном внутреннем перемещении. Государство и юридические лица могут подать заявления о повреждении критической и другой инфраструктуры. Категории по жилой и нежилой недвижимости, в частности, возможность подачи заявлений о разрушениях площадей общего пользования в многоквартирных домах – их смогут подавать, в частности, ОСМД, ЖЭКи и т.д.

В работе находятся правила подачи заявлений еще для 19 Категорий убытков, их утверждения и внедрения ожидается осенью.

Подача заявлений в Реестр доступна сейчас только в Дії, но впоследствии откроется в ЦНАПах.

Реестр развивается, открываются новые категории. Продолжается работа по созданию Компенсационной комиссии, которая будет присуждать размер компенсаций.

Очень важно не откладывать и подавать заявления, только так пострадавшие смогут получить компенсации и восстановить справедливость» - указала Ирина Мудрая.

Автор: Наталя Мамченко 

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Даже если имущество не зарегистрировано в реестрах – с 25 июля изменились правила подачи заявлений о разрушениях в Реестр убытков

Теперь в Реестр убытков могут подать заявления все пострадавшие, независимо от того, где находится жилье, и даже те, у кого отсутствуют документы на право собственности на жилье в Госреестре.

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