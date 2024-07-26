Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион искал данные о других политиках и, возможно, готовил следующую акцию — МВД

В телефоне подозреваемого в поисковых запросах есть фамилии других политиков, депутатов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве Ирины Фарион искал информацию о других политиках и, вероятно, готовил следующую акцию. Об этом он сказал во время брифинга МВД.

«Камера не захватила момент убийства. Камера захватила именно подход подозреваемого и подготовку непосредственно за 1 минуту, даже за пол минуты до совершения убийства», – сказал министр.

Также, отметил Клименко, Фарион в момент убийства ожидала такси с чемоданом.

«Можем говорить, что это убийство было неожиданно для Ирины. Он близко подошел, практически не больше 2 метров. Экспертиза еще готовится», – добавил он.

В телефоне подозреваемого в поисковых запросах есть фамилии других политиков, депутатов. Также он искал информацию о заседании облсоветов. Это все он искал после убийства Фариона.

«Обратите внимание, 21.07 – это день, когда он уезжал из Львова. Через 1,5 дня после совершения убийства. То есть, он уже отошел от того, что он сделал и уже возможно готовил следующую акцию», - сказал глава МВД Игорь Клименко.

На месте убийства экс-нардепа и языковеды Ирины Фарион обнаружили «спортивную» гильзу калибра 9x18 мм. Пока она на экспертизе.

Напомним, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Вероятно стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения.

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