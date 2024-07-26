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Судью Хозяйственного суда Сумской области приговорили к 6 годам за решеткой за взятку

12:26, 26 июля 2024
Судью признали виновной в получении $4 тысяч неправомерной выгоды в обмен на принятие решения в интересах предпринимателя.
Судью Хозяйственного суда Сумской области приговорили к 6 годам за решеткой за взятку
Источник фото: НАБУ
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Коллегия судей ВАКС 26 июля объявила обвинительное приговор судьи Хозяйственного суда Сумской области. Судью признали виновной в получении 4 тысяч долларов неправомерной выгоды в июне 2019 года. Об этом сообщили в НАБУ и САП.

По приговору суда судью признано виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ей на праве собственности имущества и запретом занимать определенные должности сроком на три года.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Как отмечают в САП, в ходе досудебного расследования было установлено, что в начале июня 2019 года судья высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за вынесение положительного решения по делу, которое находилось у нее на рассмотрении об отмене решения поселкового совета о предоставлении разрешения на разработку проекта землеотвода для изменения целевого статуса земельного участка.

5 июня 2019 года, находясь у себя в квартире, судья получила заранее оговоренную сумму денег от посредника, представлявшего интересы истца по делу, сообщили в САП.

В тот же день, в 11.00 в Хозяйственном суде Сумской области состоялось судебное заседание под председательством вышеуказанной судьи, по результатам которого судья объявила вступительную и резолютивную часть решения, которым в полном объеме удовлетворила иск гражданина об отмене решения поселкового совета.

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