У них наша воля к победе, — Зеленский поддержал украинских спортсменов перед стартом Олимпиады

Владимир Зеленский заявил, что страна гордится олимпийской командой.

Президент Украины Владимир Зеленский перед стартом Олимпийских Игр-2024 заявил, что страна гордится командой, которая, несмотря на агрессивную войну, смогла подготовиться к Олимпиаде и показать дух всех украинцев.

«Наши люди, наш флаг и наш гимн наряду со всеми уважающими жизнь, человеческие ценности, принципы олимпизма и честные правила. Мы гордимся нашей командой – ребятами, которые, несмотря на эту агрессивную войну, смогли подготовиться к Олимпиаде и показать дух всех украинцев. У них наша воля к победе и украинскому характеру.

Болеем за Украину! Верим в Украину!», - заявил Глава государства.

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