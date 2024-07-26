Общественный совет добропорядочности привлекут к отбору судей Антикоррупционного суда после завершения текущего конкурса в ВАКС

Общественный совет добропорядочности будет вместо ГРМЕ привлечен к конкурсам на должности судей Высшего антикоррупционного суда после того, как ВККС завершит текущий конкурс в ВАКС, но не позднее 1 ноября 2025 года.

Полномочия Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ), участвующего в отборе судей Высшего антикоррупционного суда и который, скорее всего, будет задействован в отборе судей Высшего административного суда, предложено продлить до 1 ноября 2025 года. Однако после завершения текущего конкурса к ВАКС полномочия ГРМЕ перейдут к Общественному совету добропорядочности. То есть именно ГРД будет заниматься проверкой кандидатов в Антикоррупционный суд и, возможно, других созданных специализированных судов во время следующих конкурсов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», это предусматривает законопроект 11426 от 22 июля 2024 года.

Генеральный директор директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Виктор Дубовик пояснил, что принятие проекта обусловлено тем, что в октябре 2024 года истекает шестилетний срок полномочий ГРМЕ, созданного в соответствии с Законом Украины «О Высшем антикоррупционном суде» для содействия в проведении конкурсов на вакантные должности судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС. Данный проект отвечает обязательствам Украины, определенным в четвертом пересмотре Меморандума с МВФ, который, в частности, предусматривает продление мандата ГРМЕ еще на один год, учитывая, что завершение процесса отбора новых судей ВАКС, который продолжается, потребует больше времени.

Следовательно, полномочия ГРМЕ продолжаются до завершения процедуры отбора кандидатов на занятие должности судей ВАКС в конкурсе, объявленном ВККС 23 ноября 2023, но не позднее 1 ноября 2025 года.

А Общественный совет добропорядочности будет привлечен к конкурсам на должности судей ВАКС после того, как ВККС опубликует в газете «Голос Украины» решение о завершении конкурсной процедуры на должность судей ВАКС в конкурсе, объявленном 23 ноября 2023 года, но не позднее 1 ноября 2025 года .

«Следовательно, принятие указанного Закона обеспечит завершение процедуры отбора кандидатов на занятие вакантных должностей судей ВАКС» - отметил он.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», после объявления ВККС 23 ноября 2023 года конкурса на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС, выяснилось, что по ряду причин провести указанный конкурс быстро не удастся.

Вместе с тем, выяснилось, что определенные законом «О Высшем антикоррупционном суде» полномочия Общественного совета международных экспертов истекают уже в ноябре 2024 года.

Поэтому возникла угроза, что ВККС может не успеть вовремя завершить конкурс, ведь кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС до сих пор не сдали даже квалификационный экзамен.

Кроме того, в июне выяснилось, что ОСМЭ планируют также привлечь к отбору судей нового Высшего административного суда и его Апелляционной палаты. Однако из-за того, что законопроект о создании ВАС и АП ВАС до сих пор остается только в стадии проекта, непонятно, когда состоится конкурс в указанный суд.

Автор: Наталя Мамченко

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