Громадську раду доброчесності залучать до відбору суддів Антикорупційного суду після завершення поточного конкурсу до ВАКС

Громадська рада доброчесності буде замість ГРМЕ залучена до конкурсів на посади суддів Вищого антикорупційного суду після того, як ВККС завершить поточний конкурс до ВАКС, але не пізніше 1 листопада 2025 року.

Повноваження Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка бере участь у відборі суддів Вищого антикорупційного суду та, скоріш за все, буде задіяна у відборі суддів Вищого адміністративного суду, запропоновано продовжити до 1 листопада 2025 року. Однак після завершення поточного конкурсу до ВАКС повноваження ГРМЕ перейдуть до Громадської ради доброчесності. Тобто, саме ГРД буде займатися перевіркою кандидатів до Антикорупційного суду і, можливо, інших створених спеціалізованих судів під час наступних конкурсів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», це передбачає законопроект 11426 від 22 липня 2024 року.

Генеральний директор директорату з питань правової політики Офісу Президента України Віктор Дубовик пояснив, що прийняття проекту обумовлено тим, що у жовтні 2024 року закінчується шестирічний строк повноважень ГРМЕ, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» для сприяння у проведенні конкурсів на вакантні посади суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Даний проект відповідає зобов’язанням України, визначеним у четвертому перегляді Меморандуму з МВФ, який, зокрема, передбачає продовження мандату ГРМЕ ще на один рік, зважаючи на те, що завершення процесу добору нових суддів ВАКС, який наразі триває, потребуватиме більше часу.

Отже, повноваження ГРМЕ продовжуються до завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів ВАКС у конкурсі, оголошеному ВККС 23 листопада 2023 року, але не пізніше 1 листопада 2025 року.

А Громадська рада доброчесності буде залучена до конкурсів на посади суддів ВАКС після того, як ВККС опублікує у газеті «Голос України» рішення про завершення конкурсної процедури на зайняття посади суддів ВАКС у конкурсі, оголошеному 23 листопада 2023 року, але не пізніше 1 листопада 2025 року.

«Відтак, прийняття зазначеного Закону забезпечить завершення процедури відбору кандидатів на зайняття вакантних посад суддів ВАКС» - зазначив він.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», після оголошення ВККС 23 листопада 2023 року конкурсу на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС, з’ясувалося, що через низку причин провести зазначений конкурс швидко не вдасться.

Разом з тим, з’ясувалося, що визначені законом «Про Вищий антикорупційний суд», повноваження Громадської ради міжнародних експертів спливають вже у листопаді 2024 року.

Через це виникла загроза, що ВККС може не встигнути вчасно завершити конкурс, адже кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС досі не склали навіть кваліфікаційний іспит.

Крім того, у червні виявилося, що ГРМЕ планують також залучити до відбору суддів нового Вищого адміністративного суду та його Апеляційної палати. Однак через те, що законопроект про створення ВАС та АП ВАС досі залишається лише у стадії проекту, незрозуміло, коли саме відбудеться конкурс у зазначений суд.

Автор: Наталя Мамченко

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