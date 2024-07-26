У Києві котячі лемури переїхали до власної садиби посеред озера, фото та відео

Байрактар і компанія отримали власну зелену садибу посеред озера.

Джерело фото: Київський зоопарк

Котячі лемури Байрактар, Олдер і Туся, які живуть у Київському зоопарку отримали власну зелену садибу посеред озера. Як розповідають у КМДА, для комфорту приматів у новій оселі є дерев’яний будиночок, платформа для смачних пікніків, ліани з канатів, присади та напувалки – і все це посеред зелених кущів і дерев.

Тож Байрактар і компанія радо освоюють нові володіння, відпочивають, займаються спортом та приймають сонячні ванні біля води.

Зустрітися з ними можна у зоопарку, який працює на вхід до 17:00, перебування на території – до 18:30. Час роботи квиткових кас: пн – з 12:00 до 17:00, вт–нд – з 10:00 до 17:00.

Джерело фото та відео: Київський зоопарк

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