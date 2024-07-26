Убивство Ірини Фаріон: затриманому зловмиснику оголосили про підозру

У ОГП зазначили, що клопотатимуть, аби суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хлопцю, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон, оголосили про підозру. Про це повідомив заступник Генпрокурора Антон Войтенко під час брифінгу.

Йому оголосили про підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Крім того, прокурори подали до Галицького суду міста Львів клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

«Саме на такому запобіжному заході будуть прокурори наполягати в суді», - зазначив Войтенко.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Ймовірно стрілка ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.