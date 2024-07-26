Убийство Ирины Фарион: задержанному злоумышленнику объявили о подозрении

В ОГП отметили, что будут ходатайствовать, чтобы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Молодому человеку, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион, объявили о подозрении. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Антон Войтенко во время брифинга.

Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Кроме того, прокуроры подали в Галицкий суд города Львов ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

«Именно на такой мере пресечения будут прокуроры настаивать в суде», - отметил Войтенко.

Напомним, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Вероятно стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения.

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