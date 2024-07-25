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Вбивство Ірини Фаріон: очільник МВС Ігор Клименко розповів подробиці затримання підозрюваного

15:31, 25 липня 2024
Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
Вбивство Ірини Фаріон: очільник МВС Ігор Клименко розповів подробиці затримання підозрюваного
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Як повідомлялося, у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко згодом розповів подробиці затримання підозрюваного.

За його словами, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у Ірину Фаріон.

Правоохоронці перевірили кожен куток маршрутку відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Загалом проведено 139 годин безперервної роботи.

18-річного мешканця Дніпра ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження.

Клименко також заявив, що підозрюваний — уродженець Дніпра, а у Львові орендував щонайменше три квартири під час підготовки до злочину

За словами очільника МВС, наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

«Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі.

Більше інформації згодом. Допрацьовуємо», — резюмував Клименко.

Фото: Ігор Клименко 

Нагадаємо, поранення, якого зазнала Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям.

Президент України Володимир Зеленський після вбивства Ірини Фаріон заявив, що досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію.

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