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ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення п’яти суддів до місцевих судів

15:50, 25 липня 2024
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ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення п’яти суддів до місцевих судів
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Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення п'ятьох суддів на посади до місцевих судів.

А саме:

Салайчука Тараса Івановича – на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

Сороколіта Євгена Миколайовича – на посаду судді Бахмацького районного суду Чернігівської області;

Тихонової Олени Анатоліївни – на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

Федорчук Ірини Володимирівни – на посаду судді Ружинського районного суду Житомирської області;

Полякова Олександра Володимировича – на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова.

Зазначається, що під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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