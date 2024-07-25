ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды

Коллективы судов могут пополниться 5 новыми судьями.

Высший совет правосудия сообщил, что принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении пяти судей на должности в местные суды.

А именно:

Салайчука Тараса Ивановича – на должность судьи Деснянского районного суда города Киева;

Сороколита Евгения Николаевича – на должность судьи Бахмачского районного суда Черниговской области;

Тихоновой Елены Анатольевны – на должность судьи Малиновского районного суда города Одессы;

Федорчук Ирины Владимировны – на должность судьи Ружинского районного суда Житомирской области;

Полякова Александра Владимировича – на должность судьи Дзержинского районного суда Харькова.

Отмечается, что при предварительном рассмотрении рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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