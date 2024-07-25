Дискуссия о возвращении потенциальных призывников в Украину ведется на уровне Евросоюза, — МИД Польши

В Польше считают, что в ЕС можно создать условия, стимулирующие военнообязанных мужчин возвращаться домой.

В Польше заявили, что дискуссия о выдаче Украине уклоняющихся от военной службы ведется на уровне Евросоюза. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF24.

Он отметил, что в ходе развязанной рф войны Украина страдает от недостатка вооружений, усталости от войны и уменьшения количества военнослужащих. Потому европейские страны должны помогать Украине.

По его словам, в странах Евросоюза сотни тысяч потенциальных новобранцев, которые должны защищать родину.

Так Сикорский добавил, что Польша в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе.

Дискуссия о возвращении в Украину уклоняющихся от службы в войске ведется на уровне Европейского Союза.

«Здесь можно поставить такие условия для пребывания украинцев в ЕС, которые будут стимулировать их выполнять свои обязанности по защите Родины», - сказал глава МИД Польши.

Ранее мы писали, что Украина и Молдова обсуждают возвращение беглых мужчин призывного возраста.

Также сообщалось, что Германия и Польша готовы возвращать военнообязанных, но для этого требуются межправительственные договоренности.

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