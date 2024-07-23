Практика судів
  1. В Україні

Україна і Молдова обговорюють повернення чоловіків-втікачів призовного віку, — посол

12:29, 23 липня 2024
Київ веде діалог із Кишиневом щодо повернення чоловіків призовного віку, які втекли в Молдову.
Україна і Молдова обговорюють повернення чоловіків-втікачів призовного віку, — посол
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна веде офіційний діалог з Кишиневом щодо повернення чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон та перебувають у Молдові. Про це заявив посол України у Молдові Марко Шевченко, передає Newsmaker.

Він підтвердив, що Київ веде діалог з Кишиневом щодо повернення військовозобов’язаних українців.

За його словами, певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються «незрозуміло куди» – їх не затримують, вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни.

Шевченко додав, що точної статистики щодо кількості таких людей немає.

«Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці – що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку», – зазначив посол.

Нагадаємо, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов стане послом України в Молдові. Його кандидатуру погодив ПрезидентВолодимир Зеленський наприкінці березня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позови про поновлення на роботі і про стягнення аліментів не можуть пред’являтися за фактичним місцем проживання, якщо воно відрізняється від зареєстрованого – Верховний Суд

Звернення позивача до суду з позовом за місцем його перебування без підтвердження реєстрації, не відповідає вимогами статті 28 ЦПК – позиція Об’єднаної палати КЦС Верховного Суду.

Кабмін опублікував нову редакцію порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій

Подати заяву про отримання статусу УБД можна буде через Портал Дія.

Ухилянти не зможуть перереєструвати авто, якщо перебувають в розшуку чи мають борги за штрафами ТЦК

Серед основних причин відмови перереєстрації авто в Дії – наявність виконавчих проваджень чи розшук поліцією.

Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження воєнного стану до листопада

Президент Володимир Зеленський вніс законопроекти про продовження воєнного стану і мобілізації до середини листопада.

Верховний Суд пояснив, чи може суд проводити судовий розгляд кримінальної справи без адвокатів

Здійснення судового розгляду у відсутності захисників – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова