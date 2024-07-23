Україна і Молдова обговорюють повернення чоловіків-втікачів призовного віку, — посол

Київ веде діалог із Кишиневом щодо повернення чоловіків призовного віку, які втекли в Молдову.

Україна веде офіційний діалог з Кишиневом щодо повернення чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон та перебувають у Молдові. Про це заявив посол України у Молдові Марко Шевченко, передає Newsmaker.

Він підтвердив, що Київ веде діалог з Кишиневом щодо повернення військовозобов’язаних українців.

За його словами, певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються «незрозуміло куди» – їх не затримують, вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни.

Шевченко додав, що точної статистики щодо кількості таких людей немає.

«Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці – що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку», – зазначив посол.

Нагадаємо, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов стане послом України в Молдові. Його кандидатуру погодив ПрезидентВолодимир Зеленський наприкінці березня.

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