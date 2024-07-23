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Украина и Молдова обсуждают возвращение беглых мужчин призывного возраста, — посол

12:29, 23 июля 2024
Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении сбежавших в Молдову мужчин призывного возраста.
Украина и Молдова обсуждают возвращение беглых мужчин призывного возраста, — посол
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Украина ведет официальный диалог с Кишиневом о возвращении мужчин призывного возраста, которые незаконно пересекли границу и находятся в Молдове. Об этом заявил посол Украины в Молдове Марк Шевченко, передает Newsmaker.

Он подтвердил, что Киев ведет диалог с Кишиневом по возвращению военнообязанных украинцев.

По его словам, определенное количество беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище, а еще часть деваются «непонятно куда» – их не задерживают, они, вероятно, либо остаются на территории Молдовы, либо едут в другие страны.

Шевченко добавил, что точной статистики по количеству таких людей нет.

«Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку – что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища», – отметил посол.

Напомним, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов станет послом Украины в Молдавии. Его кандидатуру согласовал Президент Владимир Зеленский в конце марта.

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