Дискусія про повернення потенційних призовників до України ведеться на рівні Євросоюзу, — МЗС Польщі

У Польщі вважають, що в ЄС можна створити умови, які будуть стимулювати військовозобов'язаних чоловіків повертатися додому.

У Польщі заявили, що дискусія про видачу Україні тих, хто ухиляється від військової служби ведеться на рівні Євросоюзу. Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF24.

Він зазначив, що в ході розв’язаної рф війни Україна страждає від нестачі озброєнь, втоми від війни і зменшення кількості військовослужбовців. Тому європейські країни повинні допомагати Україні.

За його словами, у країнах Євросоюзу сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати батьківщину.

Так, Сікорський додав, що Польща в авангарді допомоги Україні в підготовці цих людей до військової служби.

Дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського Союзу.

«Тут можна поставити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту Батьківщини», - сказав глава МЗС Польщі.

Раніше ми писали, що Україна і Молдова обговорюють повернення чоловіків-втікачів призовного віку.

Також повідомлялося, що Німеччина і Польща готові повертати військовозобов'язаних, але для цього потрібні міжурядові домовленості.