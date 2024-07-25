Дискусія про повернення потенційних призовників до України ведеться на рівні Євросоюзу, — МЗС Польщі

У Польщі заявили, що дискусія про видачу Україні тих, хто ухиляється від військової служби ведеться на рівні Євросоюзу. Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF24.
Він зазначив, що в ході розв’язаної рф війни Україна страждає від нестачі озброєнь, втоми від війни і зменшення кількості військовослужбовців. Тому європейські країни повинні допомагати Україні.
За його словами, у країнах Євросоюзу сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати батьківщину.
Так, Сікорський додав, що Польща в авангарді допомоги Україні в підготовці цих людей до військової служби.
Дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського Союзу.
«Тут можна поставити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту Батьківщини», - сказав глава МЗС Польщі.
Раніше ми писали, що Україна і Молдова обговорюють повернення чоловіків-втікачів призовного віку.
Також повідомлялося, що Німеччина і Польща готові повертати військовозобов'язаних, але для цього потрібні міжурядові домовленості.
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