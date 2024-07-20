Практика судів
  1. В Україні

Зеленський про вбивство Фаріон: Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію

12:56, 20 липня 2024
За словами Володимира Зеленського, наразі відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів.
Зеленський про вбивство Фаріон: Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський після вбивства Ірини Фаріон заявив, що досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію.

За його словами, зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.

«Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію.

Задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця», - сказав Глава держави.

Також Зеленський подякував всім, хто допомагає розслідуванню.

«Мої співчуття сімʼї та всім близьким Ірини Фаріон», - додав Зеленський.

Нагадаємо, поранення, якого зазнала Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям.

Раніше Давид Арахамія заявив, що вбивство Ірини Фаріон є наслідком російської агресії.

Також відомо, що під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Після оновлення БЕБ зможе «дати по руках» іншим органам, які зараз розслідують економічні злочини – Гетманцев

БЕБ стане єдиним органом, який розслідуватиме економічні злочини, матиме довіру «білого» бізнесу і викликатиме острах тих, хто звик обходити закон – Гетманцев про реформу.

Верховний Суд розглянув справу проти каналу HBO, який у серіалі «Чорнобиль» без дозволу використав імена та історію ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка

Верховний Суд висловив позицію, чи можна було без дозволу використати імена родини ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка у серіалі від HBO «Чорнобиль».

Як буде виглядати модернізована ЄСІТС: концепція Державної судової адміністрації

Забезпечити роботу нової ЄСІТС допоможе штучний інтелект.

Для цифровізації процесу надання відстрочки студентам необхідно дозволити працівникам ТЦК запитувати інформацію з інших реєстрів без дозволу людини

У Міноборони відповіли, коли студентам денної форми навчання не потрібно буде йти до ТЦК з папірцями для отримання відстрочки.

Чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП

Прийшов оновити дані, але ТЦК оштрафував «заднім числом» за те, що не прийшов в 2022 році – яку позицію зайняли суди щодо відліку строків для накладення штрафів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду