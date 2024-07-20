Зеленський про вбивство Фаріон: Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію

За словами Володимира Зеленського, наразі відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів.

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Президент України Володимир Зеленський після вбивства Ірини Фаріон заявив, що досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію.

За його словами, зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.

«Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію.

Задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця», - сказав Глава держави.

Також Зеленський подякував всім, хто допомагає розслідуванню.

«Мої співчуття сімʼї та всім близьким Ірини Фаріон», - додав Зеленський.

Нагадаємо, поранення, якого зазнала Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям.

Раніше Давид Арахамія заявив, що вбивство Ірини Фаріон є наслідком російської агресії.

Також відомо, що під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла.

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