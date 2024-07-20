На Київщині загинув 18-річний мотоцикліст в результаті подвійного зіткнення з автівками

Мотоцикліст зіткнувся з автомобілем Nissan, його відкинуло на зустрічну смугу, де він врізався в Volkswagen.

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Слідчі поліції Київщини розслідують аварію, у якій загинув мотоцикліст. Інцидент стався на одній із вулиць села Пухівка. Про це повідомила поліція Київської області

За попередньою інформацією, 18-річний водій мотоцикла «Yamaha» не дотримався безпечної швидкості та дистанції, що призвело до зіткнення з автомобілем «Nissan», яким керував 62-річний чоловік. Від удару мотоцикл разом із водієм відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілем «Volkswagen».

У результаті дорожньо-транспортної пригоди молодий мотоцикліст отримав смертельні травми і загинув на місці події.

За фактом смертельної ДТП слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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