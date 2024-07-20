Практика судів
  1. В Україні

На Київщині загинув 18-річний мотоцикліст в результаті подвійного зіткнення з автівками

20:44, 20 липня 2024
Мотоцикліст зіткнувся з автомобілем Nissan, його відкинуло на зустрічну смугу, де він врізався в Volkswagen.
На Київщині загинув 18-річний мотоцикліст в результаті подвійного зіткнення з автівками
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідчі поліції Київщини розслідують аварію, у якій загинув мотоцикліст. Інцидент стався на одній із вулиць села Пухівка. Про це повідомила поліція Київської області

За попередньою інформацією, 18-річний водій мотоцикла «Yamaha» не дотримався безпечної швидкості та дистанції, що призвело до зіткнення з автомобілем «Nissan», яким керував 62-річний чоловік. Від удару мотоцикл разом із водієм відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілем «Volkswagen».

У результаті дорожньо-транспортної пригоди молодий мотоцикліст отримав смертельні травми і загинув на місці події.

За фактом смертельної ДТП слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У міністерствах державні службовці тепер отримують однакову заробітну плату – НАДС

У НАДС повідомили про головне досягнення у сфері реформи державної служби.

Прикордонна служба отримає додатково 41,9 млрд, Нацполіція – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд – які суми пропонує виділити Кабмін у змінах до Держбюджету

Кабмін пропонує збільшити видатки на 500 млрд і збільшити податки, бо необхідно фінансувати армію.

Партнери дають лише зброю, а зарплати військовим забезпечує український бізнес – Дмитро Наталуха відповів на критику економічного бронювання

«Кількість власних грошей, які військові зі своєї зарплати витрачають на закупівлю, заправку та ремонт матеріально-технічних засобів та на дистанційне утримання сім'ї – лише збільшуватиметься. Причому – кратно, щомісяця. Просто тому, що партнери дають лише зброю, а решта – це український бізнес» - Дмитро Наталуха пояснив критикам економічного бронювання перспективи.

Верховна Рада ухвалить закон щодо протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних держав

Не буде вважатися злочином вимушене заподіяння шкоди особою, яка в інтересах нацбезпеки виконувала заздалегідь затверджене керівником спеціально уповноваженого державного органу у сфері контррозвідувальної діяльності контррозвідувальне завдання.

Верховна Рада підтримала звільнення медіа від відповідальності за коментарі читачів, якщо їх видалятимуть протягом 3 днів після отримання ухвали суду

Для онлайн-медіа можуть спростити звільнення від відповідальності за коментарі читачів, а також за недослівне цитування спікерів – Рада схвалила в першому читанні законопроект Ярослава Юрчишина.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду