На Киевщине погиб 18-летний мотоциклист в результате двойного столкновения с автомобилями

Мотоциклист столкнулся с автомобилем Nissan, его отбросило на встречную полосу, где он врезался в Volkswagen.

Следователи полиции Киевщины расследуют аварию, в которой погиб мотоциклист. Инцидент произошел на одной из улиц села Пуховка. Об этом сообщила полиция Киевской области

По предварительной информации, 18-летний водитель мотоцикла «Yamaha» не придерживался безопасной скорости и дистанции, что привело к столкновению с автомобилем «Nissan», которым управлял 62-летний мужчина. От удара мотоцикл вместе с водителем отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Volkswagen».

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой мотоциклист получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

По факту смертельного ДТП следователи полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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