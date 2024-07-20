Европейские авиакомпании и бизнесы возобновляют работу после глобального ІТ-сбоя

Европейские авиакомпании возвращаются к нормальному графику.

Источник фото: mind.ua

Авиакомпании и другие бизнесы в Европе и мире постепенно восстанавливают нормальную работу после масштабного киберсбоя, вызванного проблемами с обновлением программного обеспечения CrowdStrike Falcon. Об этом сообщает BBC.

С вечера пятницы ситуация начала улучшаться, и пострадавшие сектора постепенно восстанавливают свою деятельность. Авиакомпании, которые были вынуждены отменить тысячи рейсов в пятницу, постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Однако возможные задержки или отмены рейсов могут продолжаться и в течение выходных.

Другим пострадавшим бизнесам также понадобится несколько дней для решения проблем и решения очередей, которые образовались в результате сбоев в системах.

Напомним, глобальный ИТ-сбой парализовал работу авиакомпаний, банков и бирж по всему миру. В частности, в Украине технические неполадки коснулись работы «Новой почты», Sense Bank и Vodafone. В Vodafone объяснили, почему исчезла мобильная связь.

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