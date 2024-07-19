Глобальний ІТ-збій паралізував роботу авіакомпаній, банків та бірж по всьому світу

Користувачі Windows по всьому світу спостерігають «синій екран смерті» на своїх екранах.

Світ зазнав масштабного технічного збою, пов'язаного з взаємодією антивірусу CrowdStrike та операційної системи Windows. Збої, викликані проблемами з датчиком Falcon від CrowdStrike, вплинули на роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі. Користувачі Windows по всьому світу спостерігають помилку BSOD або «синій екран смерті» на своїх екранах.

В Україні технічні неполадки торкнулися роботи «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone.

Аеропорти по всьому світу також повідомили про затримки реєстрації на рейси. В Берліні затримки реєстрації були пов’язані з технічними збоєм, а проблеми спостерігались і в інших аеропортах.

У США низка авіакомпаній, таких як American Airlines, United Airlines і Delta Airlines, була змушена призупинити польоти через проблеми зі зв'язком.

Великий телевізійний новинний канал Британії Sky News оголосив про неможливість вести пряму трансляцію через технічні труднощі. Аеропорти Іспанії також зіштовхнулись з «інцидентом у комп'ютерній системі».

В Австралії глобальний збій із роботою ноутбуків Microsoft.

Цей глобальний збій вплинув на роботу в багатьох країнах, зокрема в іспанських аеропортах, турецькій авіакомпанії, австралійських ЗМІ та банках. Технічні служби по всьому світу вже працюють над відновленням нормальної роботи систем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.