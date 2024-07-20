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Європейські авіакомпанії та бізнеси відновлюють роботу після глобального ІТ-збою

14:44, 20 липня 2024
Європейські авіакомпанії повертаються до нормального графіка.
Європейські авіакомпанії та бізнеси відновлюють роботу після глобального ІТ-збою
Джерело фото: mind.ua
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Авіакомпанії та інші бізнеси в Європі та світі поступово відновлюють нормальну роботу після масштабного кіберзбою, викликаного проблемами з оновленням програмного забезпечення CrowdStrike Falcon. Про це повідомляє BBC.

З вечора п’ятниці ситуація почала покращуватися, і постраждалі сектори поступово відновлюють свою діяльність. Авіакомпанії, які були змушені скасувати тисячі рейсів у п’ятницю, поступово повертаються до звичайного режиму роботи. Однак можливі затримки або скасування рейсів можуть тривати і протягом вихідних.

Іншим постраждалим бізнесам також знадобиться кілька днів для вирішення проблем і розв’язання черг, які утворилися внаслідок збоїв у системах.

Нагадаємо,  глобальний ІТ-збій паралізував роботу авіакомпаній, банків та бірж по всьому світу. Зокрема, в Україні технічні неполадки торкнулися роботи «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone. У Vodafone пояснили, чому зник мобільний зв’язок.

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