Від удару машина влетіла у відбійник: у Києві на Кільцевій дорозі сталася серйозна ДТП, відео

У столиці дорогу не поділили водії Skoda та Renault.

У Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП за участі двох транспортних засобів.

Як повідомила патрульна поліція Києва, водій автомобіля Skoda, змінюючи смугу для руху, не надав перевагу автомобілю Renault, що й призвело до зіткнення.

У результаті автопригоди ніхто не постраждав.

У поліції додали, що інспектори склали на керманича Skoda протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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