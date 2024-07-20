Коли на Київщині очікувати дощу, – розповіли в Укргідрометцентрі

На Київщині очікується стабільна літня погода протягом 5 днів.

Найближчими днями на Київщині прогнозується спокійна та переважно суха погода. Однак Український гідрометцентр повідомляє, що без опадів не обійдеться.

Синоптики зазначають, що впродовж наступних п'яти діб погоду в Київській області визначатиме антициклон, розташований північно-західніше від України. Це забезпечить стабільну літню погоду без значних опадів.

Лише завдяки формуванню локальних хмарних систем через надходження вологи, 22 липня та вночі 23 липня можливі короткочасні дощі з грозою, повідомили в Укргідрометцентрі.

Денні температури залишатимуться в межах +28°C, а ночі будуть прохолодними з температурами не вище +18°C, що забезпечить освіження повітря у домівках.

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