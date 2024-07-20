Когда на Киевщине ожидать дождя, – рассказали в Укргидрометцентре

На Киевщине ожидается стабильная летняя погода в течение 5 дней.

В ближайшие дни на Киевщине прогнозируется спокойная и преимущественно сухая погода. Однако Украинский гидрометцентр сообщает, что без осадков не обойдется.

Синоптики отмечают, что в течение следующих пяти суток погоду в Киевской области будет определять антициклон, расположенный северо-западнее Украины. Это обеспечит стабильную летнюю погоду без значительных осадков.

Только благодаря формированию локальных облачных систем из-за поступления влаги, 22 июля и ночью 23 июля возможны кратковременные дожди с грозой, сообщили в Укргидрометцентре.

Дневные температуры будут оставаться в пределах +28°C, а ночи будут прохладными с температурами не выше +18°C, что обеспечит освежение воздуха в домах.

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