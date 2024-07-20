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Давид Арахамия заявил, что убийство Ирины Фарион является следствием российской агрессии

11:49, 20 июля 2024
Чем быстрее россия будет остановлена, тем раньше мир вернется к нормальной жизни — Арахамия об убийстве Ирины Фарион
Давид Арахамия заявил, что убийство Ирины Фарион является следствием российской агрессии
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Глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что убийство политика и языковеда Ирины Фарион является следствием российской агрессии.

По его словам, политическое убийство направлено на раскол и конфронтацию в обществе.

«От имени нашей фракции выражаю искренние соболезнования семье Ирины Фарион, ее соратникам, друзьям, всем близким.

Очевидно, это политическое убийство, направленное на раскол и конфронтацию в обществе. Должны не допустить этого», - заявил он.

 Давид Арахамия добавил, что весь правоохранительный блок работает над тем, чтобы найти и наказать виновных в этом жестоком и показательном преступлении.

«Они должны понести ответственность.

За последние месяцы мы увидели, как участились случаи насилия в отношении политиков в разных странах, на разных континентах. Такого не было много лет и, очевидно, это следствие российской агрессии против нас, которая пробуждает жестокость и делает мир менее безопасным. Чем быстрее россия будет остановлена, тем раньше мир вернется к нормальной жизни», - сказал нардеп.

Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион.

Также известно, что во время покушения на Ирину Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света.

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