Убийство Ирины Фарион: камеры видеонаблюдения не работали из-за отключения света

Правоохранители собирают видеодоказательства с камер, которые работали от акамуляторов.

Во время покушения на Ирину Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света. Об этом рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

«Наш микрорайон достаточно неплохой, потому что у нас и программа есть сейчас под финансирование ОСМД по установке видеонаблюдения. Мы фактически сейчас хорошо работаем и устанавливаем очень много видеокамер. Но есть к сожалению, жаль в том, что на момент, когда произошел выстрел, когда произошло убийство, не было света в микрорайоне.

По его словам, правоохранители проработали район, возможно у кого были камеры, которые работали от акамуляторов, и некоторая информация уже есть, однако «не так, как бы хотелось».

«Да, действительно подтверждают, что есть действительно зафиксированные факты на видеонаблюдении, потому что, когда работали камеры, есть зафиксированный человек, который сидел на том кресле, действительно, издалека он выглядит одним и тем же с тем лицом, которое представили и показали жители. Вфин является сейчас подозреваемым», - отметил депутат.

Он также рассказал, что жил с Ириной Фарион по соседству и около 5 минут после выстрела скорая и полиция уже были на месте.

«Люди говорят, что было без глушителя использовано оружие. Фактически весь микрорайон стал на уши. И я наверное до минут 5 имел возможность прийти. И уже правоохранительные органы присутствовали и скорая также. Я считаю, что это по той ситуации результаты неплохие», - сказал Зинкевич.

Как известно, 19 июля во Львове на улице Масарика,3 стреляли в языковеда Ирину Фарион.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство.

Ранения, которое получила политик и языковед Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью. Ирина Фарион умерла в больнице после покушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.