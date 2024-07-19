У Львові стріляли в Ірину Фаріон: перші подробиці

Ірина Фаріон знаходиться у важкому стані.

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика,3 сталася стрілянина. У результаті інциденту постраждала мовознавиця Ірина Фаріон. Про це пишуть у соцмережах з посиланням на очевидців.

Офіційного підтвердження поки немає.

За словами депутата Львівської міської ради Ігора Зінкевича, Ірина Фаріон знаходиться у важкому стані.

«Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше ми писали, що Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки університету.

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