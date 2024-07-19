Во Львове стреляли в Ирину Фарион: первые подробности

Ирина Фарион находится в тяжелом состоянии.

В пятницу, 19 июля, во Львове на улице Масарика,3 произошла стрельба. В результате инцидента пострадала языковед Ирина Фарион. Об этом пишут в соцсетях со ссылкой на очевидцев.

Официального подтверждения пока нет.

По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, Ирина Фарион находится в тяжелом состоянии.

«Стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора университета.

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