Во Львове стреляли в Ирину Фарион: первые подробности

В пятницу, 19 июля, во Львове на улице Масарика,3 произошла стрельба. В результате инцидента пострадала языковед Ирина Фарион. Об этом пишут в соцсетях со ссылкой на очевидцев.
Официального подтверждения пока нет.
По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, Ирина Фарион находится в тяжелом состоянии.
«Стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя», - написал он на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора университета.
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