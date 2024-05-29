Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора университета

Ирину Фарион восстановят в должности профессора в университете и выплатят зарплату за вынужденный прогул

В среду, 29 мая, Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники. Об этом сообщило «Суспільне».

Также отмечается, что суд постановил взыскать в пользу ученой средний заработок за период вынужденного прогула - 123 927 гривен.

Постановление апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном Суде. Представитель «Львовской политехники» заявил, что ожидает полного текста решения, а потом будут думать о следующих шагах.

Ранее Галицкий районный суд Львова отказал в удовлетворении иска языковеду Ирине Фарион к Национальному университету «Львовская политехника» о восстановлении ее в должности профессора кафедры украинского языка.

Напомним, мы писали, что Ирину Фарион уволили из университета «Львовская политехника». Перед этим Фарион жестоко раскритиковала русскоязычных воинов "Азова".

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