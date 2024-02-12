Суд отказался восстановить Ирину Фарион на работе во Львовской политехнике

Суд признал законным приказ ректора об увольнении Фарион за совершение ею «аморального проступка».

Галицкий районный суд Львова отказал в удовлетворении иска языковеду Ирине Фарион к Национальному университету «Львовская политехника» о восстановлении ее в должности профессора кафедры украинского языка. Соответствующее решение суд вынес 7 февраля, передает Zaxid.net.

Ранее Фарион обратилась с иском в университет о признании противоправным и отмене приказов ректора об освобождении его от должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук и возобновлении его на работе.

Также Фарион требовала взыскать с университета средний заработок за все время вынужденного прогула и компенсировать все судебные издержки.

По результатам рассмотрения дела суд в удовлетворении отказал. Суд также согласился с тем, что основанием для освобождения Ирины Фарион было совершение ею «аморального проступка».

Напомним, мы писали, что Ирину Фарион уволили из университета «Львовская политехника». Перед этим Фарион жестоко раскритиковала русскоязычных воинов "Азова".

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