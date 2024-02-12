Суд відмовився поновити Ірину Фаріон на роботі у Львівській політехніці

Суд визнав законним наказ ректора про звільнення Фаріон за вчинення нею «аморального проступку».

Галицький районний суд Львова відмовив у задоволенні позову мовознавиці Ірини Фаріон до Національного університету «Львівська політехніка» про поновлення її на посаді професорки кафедри української мови. Відповідне рішення суд ухвалив 7 лютого, передає Zaxid.net.

Раніше Фаріон звернулася з позовом до університету щодо визнання протиправним та скасування наказів ректора про звільнення її з посади професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук та поновлення її на роботі.

Також Фаріон вимагала стягнути з університету середній заробіток за весь час вимушеного прогулу та компенсувати їй всі судові витрати.

За результатами розгляду справи, суд у задоволенні позову відмовив. Також суд погодився з тим, що підставою для звільнення Ірини Фаріон було вчинення нею «аморального проступку».



Нагадаємо, ми писали, що Ірину Фаріон звільнили з університету «Львівська політехніка». Перед цим Фаріон жорстоко розкритикувала російськомовних воїнів "Азову".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.