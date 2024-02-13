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Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

  1. В Україні

Катівня в Гостомелі: про підозру повідомили російському окупанту, який утримував українців на території аеропорту

12:00, 13 лютого 2024
Поліція Київщини повідомила про підозру російському військовослужбовцю у злочинах проти людяності.
Катівня в Гостомелі: про підозру повідомили російському окупанту, який утримував українців на території аеропорту
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У Київській області у Гостомелі поліцейські повідомили про підозру військовослужбовцю російської армії, який брав участь у жорстоких катівнях громадян на території аеропорту. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, з 8 по 17 березня 2022 року цей військовослужбовець разом зі своїми помічниками утримував людей у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні Державного підприємства "Антонов". Під час допитів вони жорстоко катували цивільних полонених, наносячи удари по життєво важливим органам, використовуючи електричний струм та позбавляючи їх повітря.

Нас привезли в ліс та кинули в яму, де вже були вбиті хлопці. Згодом привели інших двох чоловіків, яких розстріляли у нас на очах та кинули на нас зверху. Ми укривалися тілами, тому що було дуже холодно. Далі російські військовослужбовці перевезли нас до приміщення морозильної камери, де розпочала допит ФСБ.  Жінки були теж. Через стінку ми їх чули. Вночі над ними знущалися, вони кричали. А одна із жінок була хвора на онкологію, ми чули як вона це неодноразово казала, що їй потрібні ліки. Окупанти не давали їй ніяких медикаментів, вона плакала від болю», - розповів потерпілий Юрій.

Слідчі поліції Київщини повідомили 47-річному військовослужбовцю російської федерації про підозру за фактом вчинення злочинів проти людяності та порушення законів та звичаїв війни.

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