Катівня в Гостомелі: про підозру повідомили російському окупанту, який утримував українців на території аеропорту

Поліція Київщини повідомила про підозру російському військовослужбовцю у злочинах проти людяності.

У Київській області у Гостомелі поліцейські повідомили про підозру військовослужбовцю російської армії, який брав участь у жорстоких катівнях громадян на території аеропорту. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, з 8 по 17 березня 2022 року цей військовослужбовець разом зі своїми помічниками утримував людей у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні Державного підприємства "Антонов". Під час допитів вони жорстоко катували цивільних полонених, наносячи удари по життєво важливим органам, використовуючи електричний струм та позбавляючи їх повітря.

Нас привезли в ліс та кинули в яму, де вже були вбиті хлопці. Згодом привели інших двох чоловіків, яких розстріляли у нас на очах та кинули на нас зверху. Ми укривалися тілами, тому що було дуже холодно. Далі російські військовослужбовці перевезли нас до приміщення морозильної камери, де розпочала допит ФСБ. Жінки були теж. Через стінку ми їх чули. Вночі над ними знущалися, вони кричали. А одна із жінок була хвора на онкологію, ми чули як вона це неодноразово казала, що їй потрібні ліки. Окупанти не давали їй ніяких медикаментів, вона плакала від болю», - розповів потерпілий Юрій.

Слідчі поліції Київщини повідомили 47-річному військовослужбовцю російської федерації про підозру за фактом вчинення злочинів проти людяності та порушення законів та звичаїв війни.

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